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Де краще зберігати заощадження
під час окупації: способи...

Де краще зберігати заощадження під час окупації: способи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 20:58

Де краще зберігати заощадження під час окупації: способи...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які опинилися на захоплених російськими окупантами територіях, зіткнулися із серйозною проблемою: як робити розрахунки і, що важливо, як зберегти заощадження, перебуваючи в окупації.

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Де краще зберігати заощадження під час окупації: способи вивезти гроші
R2
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