|
|
|
Де краще зберігати заощадження під час окупації: способи...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 жов, 2022 20:58
Пропонуємо до обговорення:
Українці, які опинилися на захоплених російськими окупантами територіях, зіткнулися із серйозною проблемою: як робити розрахунки і, що важливо, як зберегти заощадження, перебуваючи в окупації.
Дивися повний текст Де краще зберігати заощадження під час окупації: способи вивезти гроші
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98485
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|