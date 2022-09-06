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Як перевірити самостійно, чи підвищили пенсію: покрокова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 жов, 2022 21:42
Пропонуємо до обговорення:
У жовтні відбувся плановий перерахунок пенсій, після якого деякі категорії громадян отримали надбавки. Але не всі отримувачі виплат знають про доплату, пише news.uaportal.com.
Дивися повний текст Як перевірити самостійно, чи підвищили пенсію: покрокова інструкція
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Додано: Нед 30 жов, 2022 21:43
Працюючим ФОП пенсії не підвищують. Вони повинні тільки поповнювати бюджет, щоб держслужбовці могли з нього їсти та пити, та красти
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welmexplus
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