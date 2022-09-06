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Як перевірити самостійно, чи
підвищили пенсію: покрокова...

Як перевірити самостійно, чи підвищили пенсію: покрокова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:42

Як перевірити самостійно, чи підвищили пенсію: покрокова...

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні відбувся плановий перерахунок пенсій, після якого деякі категорії громадян отримали надбавки. Але не всі отримувачі виплат знають про доплату, пише news.uaportal.com.

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Як перевірити самостійно, чи підвищили пенсію: покрокова інструкція
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 21:43

Працюючим ФОП пенсії не підвищують. Вони повинні тільки поповнювати бюджет, щоб держслужбовці могли з нього їсти та пити, та красти
welmexplus
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