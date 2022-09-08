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Добровільний військовий
облік жінок: чи зможуть...

Добровільний військовий облік жінок: чи зможуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:09

Добровільний військовий облік жінок: чи зможуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила співавтор документа Роксолана Підласа.

Дивися повний текст
Добровільний військовий облік жінок: чи зможуть військовозобов'язані українки виїжджати з країни
R2
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Повідомлення Додано: Нед 30 жов, 2022 22:10

вы вдумайтесь в сам предмет обсуждения "смогут лм выезжать заграницу". Они уголовно наказанные, с подпиской о невыезде, или у них какие-то долги? Конечно смогут.
А вот то, что мужиков антиконституционно держат внутри страны как скот уже почти год, это им еще аукнется.
oknerbob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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