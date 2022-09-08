Про це заявила співавтор документа Роксолана Підласа.
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Добровільний військовий облік жінок: чи зможуть військовозобов'язані українки виїжджати з країни
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Додано: Нед 30 жов, 2022 22:09
Добровільний військовий облік жінок: чи зможуть...
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Добровільний військовий облік жінок: чи зможуть військовозобов'язані українки виїжджати з країни
Додано: Нед 30 жов, 2022 22:10
вы вдумайтесь в сам предмет обсуждения "смогут лм выезжать заграницу". Они уголовно наказанные, с подпиской о невыезде, или у них какие-то долги? Конечно смогут.
А вот то, что мужиков антиконституционно держат внутри страны как скот уже почти год, это им еще аукнется.
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