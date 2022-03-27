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Як заощаджувати електроенергію під час роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 30 жов, 2022 23:04
Пропонуємо до обговорення:
Протягом останніх тижнів рф нищить українську енергосистему. У багатьох регіонах України виникають, зокрема, проблеми зі світлом. У зв’язку з цим українців просять економити електроенергію.
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