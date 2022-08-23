RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ДТЕК закінчилося обладнання
для відновлення енергосистеми

У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:09

У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми

Пропонуємо до обговорення:
Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляє що у компанії закінчилося обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури, а також не вистачає грошей на його закупівлю.

Дивися повний текст
У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосистеми
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98497
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:09

Необхідна допомога від держави
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8046
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 20:34

Раз говорят что закончилось - значит РЕАЛЬНО готовимся сидеть без электроэнергии((((((
m12345oleg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 21.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 07:27

Зеленовский, это они вам говорят!!!
pleshko78_zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 08:52

Re: У ДТЕК закінчилося обладнання для відновлення енергосист

На данный момент это государственная проблема, поэтому её должны решать совместно с государственными структурами, которые в оперативном порядке пропишут порядок закупок, поставок, проектирования, монтажа, наладки оборудования и ввода его в эксплуатацию.
Голова "в песок" тут не прокатит, так как распределительные компании существуют только за счет тарифа, который определяет для них государство в лице НКРЭКП. В этом тарифе заработная плата, оборудование и т.п. Распределительные компании сами деньги не печатают, у них нет ни станка печатного ни прав на это.
Примат
 
Повідомлень: 218
З нами з: 09.12.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 09:52

так не куй было на свой футбик с шлюхтерем тратить народные деньги, а еще лучше остановите всю эту куйню и начните работать
bragdan955
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Армія відновлення": в Мінекономіки розповіли, на які...
R2 » Сер 26 жов, 2022 11:56
4 449
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 жов, 2022 12:53
_hunter
Wizz Air відклав відновлення рейсів з москви до ОАЕ...
R2 » Вів 23 сер, 2022 09:53
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 сер, 2022 09:53
cohan
На відновлення України, найімовірніше, знадобляться...
R2 » Сер 01 чер, 2022 17:41
2 448
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 чер, 2022 17:50
antey1969

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.