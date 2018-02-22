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Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 лис, 2022 05:07
Пропонуємо до обговорення:
В "Енергоатомі" заявляють, що наслідки злочинної діяльності російських окупантів на Запорізькій АЕС призводять і до екологічної катастрофи: вони нищать важливу екологічну складову роботи станції.
Дивися повний текст Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – «Енергоатом»
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