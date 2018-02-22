RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Окупанти на ЗАЕС спровокували
екологічну катастрофу –...

Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу –...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 05:07

Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу –...

Пропонуємо до обговорення:
В "Енергоатомі" заявляють, що наслідки злочинної діяльності російських окупантів на Запорізькій АЕС призводять і до екологічної катастрофи: вони нищать важливу екологічну складову роботи станції.

Дивися повний текст
Окупанти на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу – «Енергоатом»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98487
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Окупанти вже вкрали для Криму води на 620 мільйонів...
R2 » П'ят 18 бер, 2022 18:00
1 599
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 бер, 2022 18:00
moveton
Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу... 1 ... 9, 10, 11
R2 » Чет 22 лют, 2018 14:20
100 13525
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 бер, 2018 17:29
myshapiton
Стало відомо, скільки окупанти заробили на приватизації...
R2 » П'ят 19 січ, 2018 18:18
2 1261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 січ, 2018 19:52
ceba

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5329)
01.11.2022 04:25
Ринок ОВДП (3614)
01.11.2022 01:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.