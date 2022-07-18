Про це повідомила нардеп Юлія Гришина.
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Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання виїзду студентів, які навчаються за кордоном
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Додано: Вів 01 лис, 2022 18:55
Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання...
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Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання виїзду студентів, які навчаються за кордоном
Додано: Вів 01 лис, 2022 18:55
загалом не може бути жодних обмежень на виїзд, чим зелений краще путіна з таким режимом?
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