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Кабмін за дорученням Президента
вирішуватиме питання...

Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:55

Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила нардеп Юлія Гришина.

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Кабмін за дорученням Президента вирішуватиме питання виїзду студентів, які навчаються за кордоном
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 18:55

загалом не може бути жодних обмежень на виїзд, чим зелений краще путіна з таким режимом?
halyapet
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