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Стало відомо, чи будуть у
Києві планові відключення...

Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 20:13

Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону.

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Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення водопостачання
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Не планові, а "стабілізаційні" (с)
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