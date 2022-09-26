Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі інформаційного телемарафону.
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Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення водопостачання
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Додано: Вів 01 лис, 2022 20:13
Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення...
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Дивися повний текст
Стало відомо, чи будуть у Києві планові відключення водопостачання
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