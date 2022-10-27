У Міністерстві енергетики поділилися корисними порадами щодо економії енергії.
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Рейтинг електроприладів: що можна включати навіть у години пік
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Додано: Сер 02 лис, 2022 22:28
Рейтинг електроприладів: що можна включати навіть у...
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Рейтинг електроприладів: що можна включати навіть у години пік
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