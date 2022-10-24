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«Армія відновлення»: у
Мінекономіки розповіли деталі...

«Армія відновлення»: у Мінекономіки розповіли деталі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:26

«Армія відновлення»: у Мінекономіки розповіли деталі...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд запропонував механізм залучення всіх, хто тимчасово втратив роботу, до «Армії відновлення» країни через виконання ними суспільно корисних робіт, які будуть оплачені щонайменше на рівні мінімальної заробітної плати.

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«Армія відновлення»: у Мінекономіки розповіли деталі програми
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