Аналітики вважають, що більшість проєктів у сфері бізнесу метавсесвіту закриються до 2025 року.
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Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики
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Додано: Нед 06 лис, 2022 01:39
Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до...
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Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики
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