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Більшість бізнес-проєктів
метавсесвіту закриються до...

Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 01:39

Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики вважають, що більшість проєктів у сфері бізнесу метавсесвіту закриються до 2025 року.

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Більшість бізнес-проєктів метавсесвіту закриються до 2025 — аналітики
R2
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