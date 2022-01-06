Міністерство аграрної політики та продовольства України та асоціація "Союз птахівників України" уклали меморандум щодо курячих яєць. Він діятиме до 31 грудня.
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Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця
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Додано: Нед 06 лис, 2022 10:05
Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати...
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Дивися повний текст
Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця
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