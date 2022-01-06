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Мінагрополітики та виробники
домовилися стабілізувати...

Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:05

Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство аграрної політики та продовольства України та асоціація "Союз птахівників України" уклали меморандум щодо курячих яєць. Він діятиме до 31 грудня.

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Мінагрополітики та виробники домовилися стабілізувати ціни на яйця
R2
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