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Вартість оренди квартир у Києві
зросла на понад 1000 грн...

Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:22

Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн...

Пропонуємо до обговорення:
За місяць — з 6 жовтня до 5 листопада — вартість оренди квартир у Києві зросла на 1 122 грн, або 8,71%.

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Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:22

Всі зараз бажають вийняти квартиру на 25 поверсі тому що безпечно і зручно. коли не буде світла в каналізація ще буде працювати поки горка но долізе до 25поверху
spread
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:32

  spread написав:Всі зараз бажають вийняти квартиру на 25 поверсі тому що безпечно і зручно. коли не буде світла в каналізація ще буде працювати поки горка но долізе до 25поверху

горка стече на перших поверхах через сpальник,тому 25 поверх для здоровя корисний та від комах
Мизантрóп
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