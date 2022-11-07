За місяць — з 6 жовтня до 5 листопада — вартість оренди квартир у Києві зросла на 1 122 грн, або 8,71%.
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Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн (інфографіка)
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Додано: Вів 08 лис, 2022 09:22
Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн...
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Дивися повний текст
Вартість оренди квартир у Києві зросла на понад 1000 грн (інфографіка)
Додано: Вів 08 лис, 2022 09:22
Всі зараз бажають вийняти квартиру на 25 поверсі тому що безпечно і зручно. коли не буде світла в каналізація ще буде працювати поки горка но долізе до 25поверху
Додано: Вів 08 лис, 2022 09:32
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