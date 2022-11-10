Переможний платіж 3.0

Банк відновлює акцію для позичальників «Переможний платіж», та ще й розширює її. Тож у листопаді розіграш погашення щомісячного платежу за кредитом буде проведено одразу серед трьох позичальників.
Як взяти участь в акції
Щоб взяти участь в акції потрібно виконати лише одну умову: внести протягом листопада щомісячний обов’язковий платіж за кредитом не пізніше дати, вказаної в договорі.
5 грудня 2022 року шляхом жеребкування банк обере трьох переможців з усіх позичальників, які виконали зазначену умову, та сплатить за них обов’язковий платіж за грудень.
Плати за кредитом, адже тепер втричі більше шансів, що саме твій платіж стане переможним.
https://news.finance.ua/ua/peremozhnyy- ... chal-nykiv