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Переможний платіж 3.0

Переможний платіж 3.0
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 09:12

Переможний платіж 3.0

Банк відновлює акцію для позичальників «Переможний платіж», та ще й розширює її. Тож у листопаді розіграш погашення щомісячного платежу за кредитом буде проведено одразу серед трьох позичальників.

Як взяти участь в акції

Щоб взяти участь в акції потрібно виконати лише одну умову: внести протягом листопада щомісячний обов’язковий платіж за кредитом не пізніше дати, вказаної в договорі.

5 грудня 2022 року шляхом жеребкування банк обере трьох переможців з усіх позичальників, які виконали зазначену умову, та сплатить за них обов’язковий платіж за грудень.

Плати за кредитом, адже тепер втричі більше шансів, що саме твій платіж стане переможним.

https://news.finance.ua/ua/peremozhnyy- ... chal-nykiv
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