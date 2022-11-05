Обсяг прихованих субсидій НАК Нафтогаз України складає 842 млрд грн за чинною ціною газу для населення.
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Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані субсидії на газ
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:03
Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані...
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Дивися повний текст
Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані субсидії на газ
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