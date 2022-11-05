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Вітренко розповів, скільки
Україні коштують приховані...

Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:03

Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг прихованих субсидій НАК Нафтогаз України складає 842 млрд грн за чинною ціною газу для населення.

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Вітренко розповів, скільки Україні коштують приховані субсидії на газ
R2
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