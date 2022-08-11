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ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 лис, 2022 10:56
Пропонуємо до обговорення:
Зловмисники пропонують отримати "допомогу" начебто від країн ЄС. Для цього створюють телеграм-канали із підміною номера - вони виглядають наче банківські або як канали міжнародних організацій.
Дивися повний текст ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему за допомогою Telegram-каналів
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