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Банки видали аграріям
кредитів на 72,5 млрд гривень

Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 02:05

Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Мінагрополітики.

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Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень
R2
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Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 02:06

Кредиты банкротам в один конец, которые никогда не вернутся. Как в 1990м году. Грабят бюджет как в последний раз.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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