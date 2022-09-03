Про це пише Мінагрополітики.
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Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень
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Додано: Суб 12 лис, 2022 02:05
Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень
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Банки видали аграріям кредитів на 72,5 млрд гривень
Додано: Суб 12 лис, 2022 02:06
Кредиты банкротам в один конец, которые никогда не вернутся. Как в 1990м году. Грабят бюджет как в последний раз.
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