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Криптовалютні компанії
розпочали масовий розпродаж...

Криптовалютні компанії розпочали масовий розпродаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 07:25

Криптовалютні компанії розпочали масовий розпродаж...

Пропонуємо до обговорення:
Майнінгові компанії розпочали масовий розпродаж установок для видобутку криптовалют — таким чином сподіваються хоча б частково покрити збитки від падіння ринку цифрових активів, адже вартість обладнання для видобутку криптовалют впала на 75%.

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Криптовалютні компанії розпочали масовий розпродаж обладнання для видобутку токенів
R2
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