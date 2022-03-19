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Криптовалютні компанії розпочали масовий розпродаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 лис, 2022 07:25
Пропонуємо до обговорення:
Майнінгові компанії розпочали масовий розпродаж установок для видобутку криптовалют — таким чином сподіваються хоча б частково покрити збитки від падіння ринку цифрових активів, адже вартість обладнання для видобутку криптовалют впала на 75%.
Дивися повний текст Криптовалютні компанії розпочали масовий розпродаж обладнання для видобутку токенів
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