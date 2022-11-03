Міністерство економіки повернуло помилково отримані кошти в рамках програми "єПідтримка" від 4 466 працівників бюджетних установ.
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Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки людей повернули гроші державі
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Додано: Суб 12 лис, 2022 12:29
Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки...
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Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки людей повернули гроші державі
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