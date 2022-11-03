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Українцям помилково виплатили
по 6500 гривень: скільки...

Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 12:29

Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство економіки повернуло помилково отримані кошти в рамках програми "єПідтримка" від 4 466 працівників бюджетних установ.

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Українцям помилково виплатили по 6500 гривень: скільки людей повернули гроші державі
R2
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