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У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 12 лис, 2022 17:12
Пропонуємо до обговорення:
Станом на листопад, середня вартість квадратного метра у Львові підвищилася з 44 900 до 46 300 гривень за квадратний метр. При цьому спостерігається здешевлення у сегменті комфорт-класу.
Дивися повний текст У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в новобудовах: порівняння цін
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Додано: Суб 12 лис, 2022 17:12
а эти ребята все в копиуме живут
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