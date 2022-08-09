RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Львові дешевшає
найзатребуваніший клас житла в...

У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:12

У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на листопад, середня вартість квадратного метра у Львові підвищилася з 44 900 до 46 300 гривень за квадратний метр. При цьому спостерігається здешевлення у сегменті комфорт-класу.

Дивися повний текст
У Львові дешевшає найзатребуваніший клас житла в новобудовах: порівняння цін
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98526
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 17:12

а эти ребята все в копиуме живут
Moneta
 
Повідомлень: 3099
З нами з: 26.06.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1496 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Долар дешевшає: експерт назвав причину зміцнення гривні
R2 » Чет 27 жов, 2022 09:27
5 741
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 жов, 2022 11:31
vovasl
Оренда житла у Києві: скільки коштують квартири
R2 » Пон 26 вер, 2022 09:33
2 452
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 вер, 2022 14:04
mykhaylo_vynnychuk
Чи вистачить газу для опалення житла українців: у...
R2 » Вів 09 сер, 2022 21:35
1 311
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 21:35
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5420)
12.11.2022 16:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.