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нерухомість Іспанії
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:12

нерухомість Іспанії

Доброго дня.
Тема для тих хто цікавиться Іспанією.
чи є хто стикався з цією темою?
чи вивчав ти купляв?

будуть дуже доречні ваші поради
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:30

Ми інколи обговорювали Іспанію - я в тому числі (троє приятелів мають там нерухомість).
На сьогодні найцікавіші репортажі - про нерухомість та ціни - щоденно викладує на YouTube наш українець Олексій Крилов (Alexey Krylov).
Я давав на іншій гілці огляд цін на квартири з його відео.
Є нове відео, де його водить черговий рієлтор.
З останнього:
- 1+1 вторинний ринок 65000€;
- 2+1 вторинний ринок 90 000€;
Новобудови від 200 000€.
akurt
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