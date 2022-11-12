RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
нерухомість Іспанії

нерухомість Іспанії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:12

нерухомість Іспанії

Доброго дня.
Тема для тих хто цікавиться Іспанією.
чи є хто стикався з цією темою?
чи вивчав ти купляв?

будуть дуже доречні ваші поради
Олежан
 
Повідомлень: 841
З нами з: 01.12.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:30

Ми інколи обговорювали Іспанію - я в тому числі (троє приятелів мають там нерухомість).
На сьогодні найцікавіші репортажі - про нерухомість та ціни - щоденно викладує на YouTube наш українець Олексій Крилов (Alexey Krylov).
Я давав на іншій гілці огляд цін на квартири з його відео.
Є нове відео, де його водить черговий рієлтор.
З останнього:
- 1+1 вторинний ринок 65000€;
- 2+1 вторинний ринок 90 000€;
Новобудови від 200 000€.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7076
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2794 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:18

Re: нерухомість Іспанії

Дякую, подивлюся
Олежан
 
Повідомлень: 841
З нами з: 01.12.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6276 4794293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лис, 2022 15:26
gonchik74
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2330, 2331, 2332
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23315 14057638
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лис, 2022 23:31
Vlad442
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 950, 951, 952
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9518 4700820
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лис, 2022 18:43
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.