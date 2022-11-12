Доброго дня.
Тема для тих хто цікавиться Іспанією.
чи є хто стикався з цією темою?
чи вивчав ти купляв?
будуть дуже доречні ваші поради
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 10:12
нерухомість Іспанії
Доброго дня.
Тема для тих хто цікавиться Іспанією.
чи є хто стикався з цією темою?
чи вивчав ти купляв?
будуть дуже доречні ваші поради
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:30
Ми інколи обговорювали Іспанію - я в тому числі (троє приятелів мають там нерухомість).
На сьогодні найцікавіші репортажі - про нерухомість та ціни - щоденно викладує на YouTube наш українець Олексій Крилов (Alexey Krylov).
Я давав на іншій гілці огляд цін на квартири з його відео.
Є нове відео, де його водить черговий рієлтор.
З останнього:
- 1+1 вторинний ринок 65000€;
- 2+1 вторинний ринок 90 000€;
Новобудови від 200 000€.
Додано: Вів 15 лис, 2022 17:18
Re: нерухомість Іспанії
Дякую, подивлюся
Додано: Вів 15 лис, 2022 23:46
Ви хоча б приблизно район обозначили. Іспанія велика, материк чи острови, яка ціль придбання і т.і. а ще - ціни написали без прив'язки к місцю. Ніпрощо...
Додано: Сер 16 лис, 2022 00:01
Додано: Сер 16 лис, 2022 00:11
турецкий всего один одинешенек,по легенде их несколько,но видно что только один.Летят утки,летят утки... до миииилого гуся©
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|