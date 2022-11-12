RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
нерухомість Іспанії

нерухомість Іспанії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 10:12

нерухомість Іспанії

Доброго дня.
Тема для тих хто цікавиться Іспанією.
чи є хто стикався з цією темою?
чи вивчав ти купляв?

будуть дуже доречні ваші поради
Олежан
 
Повідомлень: 841
З нами з: 01.12.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:30

Ми інколи обговорювали Іспанію - я в тому числі (троє приятелів мають там нерухомість).
На сьогодні найцікавіші репортажі - про нерухомість та ціни - щоденно викладує на YouTube наш українець Олексій Крилов (Alexey Krylov).
Я давав на іншій гілці огляд цін на квартири з його відео.
Є нове відео, де його водить черговий рієлтор.
З останнього:
- 1+1 вторинний ринок 65000€;
- 2+1 вторинний ринок 90 000€;
Новобудови від 200 000€.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7077
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2794 раз.
Подякували: 944 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 17:18

Re: нерухомість Іспанії

Дякую, подивлюся
Олежан
 
Повідомлень: 841
З нами з: 01.12.20
Подякував: 16 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 23:46

Ви хоча б приблизно район обозначили. Іспанія велика, материк чи острови, яка ціль придбання і т.і. а ще - ціни написали без прив'язки к місцю. Ніпрощо...
Wisznia2021
 
Повідомлень: 175
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 00:01

  Олежан написав:Доброго дня.
Тема для тих хто цікавиться Іспанією.
чи є хто стикався з цією темою?
чи вивчав ти купляв?

будуть дуже доречні ваші поради

Пожить там в аренде пару-тройку лет, если документы позволяют, и затем уже самому решать. На форуме кол-во испанских резидентов стремится к нулю
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33464
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2319 раз.
Подякували: 2584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 00:11

  San написав:
  Олежан написав:Доброго дня.
Тема для тих хто цікавиться Іспанією.
чи є хто стикався з цією темою?
чи вивчав ти купляв?

будуть дуже доречні ваші поради

Пожить там в аренде пару-тройку лет, если документы позволяют, и затем уже самому решать. На форуме кол-во испанских резидентов стремится к нулю

турецкий всего один одинешенек,по легенде их несколько,но видно что только один.Летят утки,летят утки... до миииилого гуся© :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=lbdgmOqjXg8
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7247
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 626, 627, 628
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6277 4795051
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лис, 2022 21:44
BIGor
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2330, 2331, 2332
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23317 14059852
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лис, 2022 21:32
vitaliian
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 950, 951, 952
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9518 4701903
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лис, 2022 18:43
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (688)
16.11.2022 00:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.