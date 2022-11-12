Додано: Сер 16 лис, 2022 09:27

Купуємо нерухомість Іспанії?



Троє моїх приятелів мають нерухомість в Іспанії: в Alikante, Benidorm, Estepona.

Найдешевша квартира в Аліканте (куплена в 2014 році за 74 000 євро, найдорожча - вілла в Estepona). Отримую періодично від них інформацію. Цікаво, ще всі троє в Іспані НЕ ЖИВУТЬ.

В першому виападку через керуючу компанію намагаються здавати німецьким пенсіонерам.

Мають великий з того прибуток: десь 1 500 євро в рік.

В останньому випадку вілла реально дорога, вони в ній не живуть, але за іспанськими законами змушені тримати там охоронця та садівника. Тобто прибуток віртуальний - психологічний.

Приблизно як дорогі плавки у чоловіків або нижня білизна у жінок: маємо, але ніхто того не бачить.



Не все так просто з нерухомістю в Іспаніі і треба не попасти в халепу, в яку попав син приятелів, купивши дуже вигідно - всього за 750 000$ - непоганий будинок в Oaklend (CA).

Після купівлі з"ясувалося, що попередній власник перепланував підвал з намірами перетворити на житлове приміщення під здачу - були порушені будівельні норми, будинок не новий - побудови 1909 року - та вже років 5 займається проєктом перебудови, укріпленням фундамента, виготовленням вікон за нормами пожежної безпеки та іншими справами, вже вклав в ту біду близько 50 000 доларів, в будинку жите не можна, але сплачує податок на нарухомість - щомісяця 1% від ціни.



Дивимося, думаємо, первіряємо. Текст нижче - моя копіляція різних інформацій від моїх та не моіх респондентів:

Пункт 1. Обов"язково вивчити іспанську мову та ретельно перечитати УСТАВ КОМУНИДАД.

Це - керуюча компанія. Справа в тому, що там прописані умови володіння/проживання, наприклад: а) НЕ можна нікому ніколи здавати в оренду. б) можна проживати самому, але не більше 30 днів на рік в) можна жити цілий рік - і інші такого роду вимоги.

В Туреччині в Уставах прописано право власника тримати або не тримати песика: як правило, НЕ дозволено перевозити домашнього улюбленця в ліфті - тільки рухатися сходами.



Пункт 2. Оформити Поліс страхування квартири. Без нього попадете в халепу - не дай Бог потече вода, або ще якісь негаразди: засудять. Витрати на Поліс близько 300 євро на рік.

В Туреччині Поліс страхування вартує всього 4 євро на рік, правда, покриває тільки зруйнування будинка в результаті катаклізмів або землетрусів.



Пункт 3. Вивчити стелю майбутньої квартири. Справа в тому, що в Іспанії зазвичай всі комунікації квартири сусіда ЗВЕРХУ розташовані в стелі квартири нижче, в тому числі каналізаційні труби. Вивачаємо розатщування каналізаціних труб, сидимо в кваратирі тихенько, вивчаючи перебіг руху води, продуктів життєдіяльності та гудіння дротів.

Ніколи не чую, чи взагалі існують мої сусіди - жоднних звуків.

За останні 5 років просили не користуватися мийкою/умивальникм 1 раз - пані на поверсі 1 заливала в каналізацію щось жирне, все забилося - допомагав прочистити та засипав спеціальні засоби очистки каналізаційних труб. Старенька пані дивувалася, як я це вправно робив.



(далі буде)