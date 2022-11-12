Доброго дня.
Тема для тих хто цікавиться Іспанією.
чи є хто стикався з цією темою?
чи вивчав ти купляв?
будуть дуже доречні ваші поради
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 лис, 2022 10:12
нерухомість Іспанії
Доброго дня.
Тема для тих хто цікавиться Іспанією.
чи є хто стикався з цією темою?
чи вивчав ти купляв?
будуть дуже доречні ваші поради
Додано: Вів 15 лис, 2022 13:30
Ми інколи обговорювали Іспанію - я в тому числі (троє приятелів мають там нерухомість).
На сьогодні найцікавіші репортажі - про нерухомість та ціни - щоденно викладує на YouTube наш українець Олексій Крилов (Alexey Krylov).
Я давав на іншій гілці огляд цін на квартири з його відео.
Є нове відео, де його водить черговий рієлтор.
З останнього:
- 1+1 вторинний ринок 65000€;
- 2+1 вторинний ринок 90 000€;
Новобудови від 200 000€.
Додано: Вів 15 лис, 2022 17:18
Re: нерухомість Іспанії
Дякую, подивлюся
Додано: Вів 15 лис, 2022 23:46
Ви хоча б приблизно район обозначили. Іспанія велика, материк чи острови, яка ціль придбання і т.і. а ще - ціни написали без прив'язки к місцю. Ніпрощо...
Додано: Сер 16 лис, 2022 00:01
Додано: Сер 16 лис, 2022 00:11
турецкий всего один одинешенек,по легенде их несколько,но видно что только один.Летят утки,летят утки... до миииилого гуся©
Додано: Сер 16 лис, 2022 09:27
Купуємо нерухомість Іспанії?
Троє моїх приятелів мають нерухомість в Іспанії: в Alikante, Benidorm, Estepona.
Найдешевша квартира в Аліканте (куплена в 2014 році за 74 000 євро, найдорожча - вілла в Estepona). Отримую періодично від них інформацію. Цікаво, ще всі троє в Іспані НЕ ЖИВУТЬ.
В першому виападку через керуючу компанію намагаються здавати німецьким пенсіонерам.
Мають великий з того прибуток: десь 1 500 євро в рік.
В останньому випадку вілла реально дорога, вони в ній не живуть, але за іспанськими законами змушені тримати там охоронця та садівника. Тобто прибуток віртуальний - психологічний.
Приблизно як дорогі плавки у чоловіків або нижня білизна у жінок: маємо, але ніхто того не бачить.
Не все так просто з нерухомістю в Іспаніі і треба не попасти в халепу, в яку попав син приятелів, купивши дуже вигідно - всього за 750 000$ - непоганий будинок в Oaklend (CA).
Після купівлі з"ясувалося, що попередній власник перепланував підвал з намірами перетворити на житлове приміщення під здачу - були порушені будівельні норми, будинок не новий - побудови 1909 року - та вже років 5 займається проєктом перебудови, укріпленням фундамента, виготовленням вікон за нормами пожежної безпеки та іншими справами, вже вклав в ту біду близько 50 000 доларів, в будинку жите не можна, але сплачує податок на нарухомість - щомісяця 1% від ціни.
Дивимося, думаємо, первіряємо. Текст нижче - моя копіляція різних інформацій від моїх та не моіх респондентів:
Пункт 1. Обов"язково вивчити іспанську мову та ретельно перечитати УСТАВ КОМУНИДАД.
Це - керуюча компанія. Справа в тому, що там прописані умови володіння/проживання, наприклад: а) НЕ можна нікому ніколи здавати в оренду. б) можна проживати самому, але не більше 30 днів на рік в) можна жити цілий рік - і інші такого роду вимоги.
В Туреччині в Уставах прописано право власника тримати або не тримати песика: як правило, НЕ дозволено перевозити домашнього улюбленця в ліфті - тільки рухатися сходами.
Пункт 2. Оформити Поліс страхування квартири. Без нього попадете в халепу - не дай Бог потече вода, або ще якісь негаразди: засудять. Витрати на Поліс близько 300 євро на рік.
В Туреччині Поліс страхування вартує всього 4 євро на рік, правда, покриває тільки зруйнування будинка в результаті катаклізмів або землетрусів.
Пункт 3. Вивчити стелю майбутньої квартири. Справа в тому, що в Іспанії зазвичай всі комунікації квартири сусіда ЗВЕРХУ розташовані в стелі квартири нижче, в тому числі каналізаційні труби. Вивачаємо розатщування каналізаціних труб, сидимо в кваратирі тихенько, вивчаючи перебіг руху води, продуктів життєдіяльності та гудіння дротів.
Ніколи не чую, чи взагалі існують мої сусіди - жоднних звуків.
За останні 5 років просили не користуватися мийкою/умивальникм 1 раз - пані на поверсі 1 заливала в каналізацію щось жирне, все забилося - допомагав прочистити та засипав спеціальні засоби очистки каналізаційних труб. Старенька пані дивувалася, як я це вправно робив.
(далі буде)
Додано: Сер 16 лис, 2022 10:25
Купуємо нерухомість Іспанії?
Частина 2.
Пункт 4. Питання отримання гарячої води. Яке правило, встановлені навіть в квартирах із стартовою ціною в 200 000 євро бойлери. Знайомі всім... Справа в тому, що якість води така, що виходять з ладу через 2 роки експлуатації.
В цьому випадку кумедно згадувати дописи на цьому форумі людини, яка мешкає в одному з підвалів Київської області і яка миється двома 1,5- літровими пляшками води (основний фахівець форуму по КРЖН, ЛЖРН та ТЖРН), які нагрілися на сонці, про те, як йому не подобаються встановлені на дахах будинків Туреччини сонячні батареї підігріву води. В ЖК Преміум-класу встановлені системи попередньої підготовки води, яка попадає в квартири.
Пункт 5. Питання сплати за комунальні послуги: навіть, якщо ви не живете в Іспаінї, ви будете платити за електрику та воду. Повторне підключення після того, як відключили, наприклад, воду за невчасну сплату - 100 євро.
В Туреччині надається термін сплати за електрику 10 діб, за воду 20 діб. Теоретично можуть відключити за несплату, але на моїй пам"яті нікого із знайомих такого не було. Повторне включення електрики здійснюється після сплати боргу та оплатою не більше 10 євро штрафу.
Пункт 6. Електрика, електрони, активний опір, активна потужінсть. Все життя мав найвищій бал в університеті з дисциплін електрики - і ТОЕ в том у числі - і весь час боявся її як вогню.
В Іспанії НОВИЙ власник квартири повинен за власний рахунок замовити Акт експертизи квартири на вимоги електричних стандартів. Не все так просто: крім витрат в сумі близько 500 євро - не факт, що дроти, розетки, вимикачі та "пакетники" будуть відповідати діючим на даний день стандартам і не знадобится суттєво переробити систему електричного споживання.
В Туреччині в будинках, яким більше 5-ти років зустрічав тільки один недолік - немає в розетках "нульового" дроту. А пакетники працюють класно: один раз збігла кава в електричній турочці - так спрацював захист не тільки в квартирі, а й біля мого лічильника на першому ("нульовому") поверсі, де встановлено розподільні шафи системи елкетроспоживання.
Пункт 7. Ремонт квартир. Наші люди дуже роблять виконувати всілякі ремонти, переносити простінки, поєднувати балкон із "залою", закидати сміттям та цеглою воздуховоди так, щоби у сусідів нічого не працювало, та інше. При виконанні ремонтів улюблена справа - завозити 20 тонн піску та десятки мішків цементу... Паралельно штробити стіни...
В Іспанії все це фактично не є можливим, а ремонт можна виконувати виключно у буденний день з перервою на обід.
В Туреччині ремонт - це перефарбування стін квартири, яке часто виконують самі власники або нові власники. Валік в руки - поліетілен та оновлюємо квартиру. Більше нічого не треба робити.
Пункт 8. При купівлі кваратири в Іспанії Вам не обійтися без перекладача. Ставка: 70-90 євро за годину.
В Туреччині повірений перкладач повинен бути присутнім тільки під час підписання Угоди купівлі/продажу (стандартний бланк, який виготволяє Державний кадастровий центр), учасники Угоди його бачуть всього 10-15 хвилин під час виконання необхідних дій в Державному кадастровому центрі). Цю Угоду не читають ні ДО, ні ПІСЛЯ оформлення документів і взагалі ні попердній власник, ні наступний власник її не мають на руках: все гарантує держава. Послуги повіреного перекладача становлять близько 25 євро за його роботу: він тлумачить пункти Угоди та пояснює, що саме та де купує іноземець.
Пункт 9. Враховуйте, що від моменту вибору квартири та внесення Застави до отримання Права власності пройде НЕ менше 90 діб. Така реальність...
Пункт 10. Іспанія - то ЄС - контроль за походженням грошей.
P.S. Написано НЕ для того, щоби когось відмовити від інвестицій в нерухомість Іспанії.
Навпаки: часи такі, що кожен думає, де безпечно притулитися...
Крім того я ще вірю, що форум ФІНАНСОВИЙ і треба вірно думати, базуючись на перевірених фактах, а не на дописах ділетанів та осіб, які ніколи нічого ніде ніяк не інвестували.
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