Додано: Сер 16 лис, 2022 10:25

Купуємо нерухомість Іспанії?

Частина 2.



Пункт 4. Питання отримання гарячої води. Яке правило, встановлені навіть в квартирах із стартовою ціною в 200 000 євро бойлери. Знайомі всім... Справа в тому, що якість води така, що виходять з ладу через 2 роки експлуатації.

В цьому випадку кумедно згадувати дописи на цьому форумі людини, яка мешкає в одному з підвалів Київської області і яка миється двома 1,5- літровими пляшками води (основний фахівець форуму по КРЖН, ЛЖРН та ТЖРН), які нагрілися на сонці, про те, як йому не подобаються встановлені на дахах будинків Туреччини сонячні батареї підігріву води. В ЖК Преміум-класу встановлені системи попередньої підготовки води, яка попадає в квартири.



Пункт 5. Питання сплати за комунальні послуги: навіть, якщо ви не живете в Іспаінї, ви будете платити за електрику та воду. Повторне підключення після того, як відключили, наприклад, воду за невчасну сплату - 100 євро.

В Туреччині надається термін сплати за електрику 10 діб, за воду 20 діб. Теоретично можуть відключити за несплату, але на моїй пам"яті нікого із знайомих такого не було. Повторне включення електрики здійснюється після сплати боргу та оплатою не більше 10 євро штрафу.



Пункт 6. Електрика, електрони, активний опір, активна потужінсть. Все життя мав найвищій бал в університеті з дисциплін електрики - і ТОЕ в том у числі - і весь час боявся її як вогню.

В Іспанії НОВИЙ власник квартири повинен за власний рахунок замовити Акт експертизи квартири на вимоги електричних стандартів. Не все так просто: крім витрат в сумі близько 500 євро - не факт, що дроти, розетки, вимикачі та "пакетники" будуть відповідати діючим на даний день стандартам і не знадобится суттєво переробити систему електричного споживання.



В Туреччині в будинках, яким більше 5-ти років зустрічав тільки один недолік - немає в розетках "нульового" дроту. А пакетники працюють класно: один раз збігла кава в електричній турочці - так спрацював захист не тільки в квартирі, а й біля мого лічильника на першому ("нульовому") поверсі, де встановлено розподільні шафи системи елкетроспоживання.



Пункт 7. Ремонт квартир. Наші люди дуже роблять виконувати всілякі ремонти, переносити простінки, поєднувати балкон із "залою", закидати сміттям та цеглою воздуховоди так, щоби у сусідів нічого не працювало, та інше. При виконанні ремонтів улюблена справа - завозити 20 тонн піску та десятки мішків цементу... Паралельно штробити стіни...

В Іспанії все це фактично не є можливим, а ремонт можна виконувати виключно у буденний день з перервою на обід.



В Туреччині ремонт - це перефарбування стін квартири, яке часто виконують самі власники або нові власники. Валік в руки - поліетілен та оновлюємо квартиру. Більше нічого не треба робити.



Пункт 8. При купівлі кваратири в Іспанії Вам не обійтися без перекладача. Ставка: 70-90 євро за годину.

В Туреччині повірений перкладач повинен бути присутнім тільки під час підписання Угоди купівлі/продажу (стандартний бланк, який виготволяє Державний кадастровий центр), учасники Угоди його бачуть всього 10-15 хвилин під час виконання необхідних дій в Державному кадастровому центрі). Цю Угоду не читають ні ДО, ні ПІСЛЯ оформлення документів і взагалі ні попердній власник, ні наступний власник її не мають на руках: все гарантує держава. Послуги повіреного перекладача становлять близько 25 євро за його роботу: він тлумачить пункти Угоди та пояснює, що саме та де купує іноземець.



Пункт 9. Враховуйте, що від моменту вибору квартири та внесення Застави до отримання Права власності пройде НЕ менше 90 діб. Така реальність...



Пункт 10. Іспанія - то ЄС - контроль за походженням грошей.



P.S. Написано НЕ для того, щоби когось відмовити від інвестицій в нерухомість Іспанії.

Навпаки: часи такі, що кожен думає, де безпечно притулитися...

Крім того я ще вірю, що форум ФІНАНСОВИЙ і треба вірно думати, базуючись на перевірених фактах, а не на дописах ділетанів та осіб, які ніколи нічого ніде ніяк не інвестували.