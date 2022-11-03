Україна у 2023 році має виплатити близько $6 млрд сукупно за зовнішнім та внутрішнім валютним боргом.
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У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна кредиторам у 2023 році
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Додано: Сер 16 лис, 2022 14:58
У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна...
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Дивися повний текст
У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна кредиторам у 2023 році
Додано: Сер 16 лис, 2022 14:58
Пусть лучше скажет сколько нужно выплатить в 2024 году.
Насколько помню, платежи за 2022, 2023 отсрочили до 2024 года.
А там сразу за 3 года деньги на бочку. Ну миллионы на купюрах нашему поколению уже были знакомы))
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