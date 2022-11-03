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У Нацбанку розповіли,
скільки виплатить Україна...

У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 14:58

У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2023 році має виплатити близько $6 млрд сукупно за зовнішнім та внутрішнім валютним боргом.

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У Нацбанку розповіли, скільки виплатить Україна кредиторам у 2023 році
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 14:58

Пусть лучше скажет сколько нужно выплатить в 2024 году.
Насколько помню, платежи за 2022, 2023 отсрочили до 2024 года.

А там сразу за 3 года деньги на бочку. Ну миллионы на купюрах нашему поколению уже были знакомы))
Moneta
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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