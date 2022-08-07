Економіка без вас помре, – Зеленський звернувся до...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
За майже 9 місяців війни з України виїхало 9,3 мільйона українців, а повернулися вже понад 7,4 мільйона осіб. Разом з тим, за кордоном на сьогодні перебуває ще 2,1 мільйона громадян України. Зеленський відповів нашим землякам, коли ж буде безпечно їхати додому.
Автору статті треба внести правки, щоб не було плутанини. 1. Підняли на 30% посадові оклади та змінили відсоток НОПС та щомісячної премії не з 1 березня 2022, а з 1 березня 2018. Саме ця дата є основою для визначення базового місяця при розрахунку індексації (так, на сьогодні індексація за повний місяць складає 1424,80 грн. за листопад 2022). 2. Неточність щодо військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях: Не додатково до "додаткової винагороди", а розмір додаткової винагороди становить із розрахунку 100 тис. за дні безпосередньої участі.
Простіше рахувати - 30 тис. за повний місяць, а за дні безпосередньої участі - доплата з розрахунку 70 тис. пропорційно дням участі.