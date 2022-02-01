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Зарплата й додаткова винагорода військовослужбовцям ЗСУ:...
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:34
Пропонуємо до обговорення:
Усім військовослужбовцям ЗСУ із 1 березня 2022 року підвищили грошове забезпечення (зарплати) на 30%, що передбачає виплату щомісячних премій, збільшення надбавки за особливості проходження служби.
Дивися повний текст Зарплата й додаткова винагорода військовослужбовцям ЗСУ: хто і скільки отримує
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R2
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:34
Отримав важке поранення 31 серпня. Дотепер знаходжусь на лікуванні. Чи є окрема виплата за поранення і скільки я мав би отримати додаткової винагороди?
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stepanenkopavlo9
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Додано: Суб 19 лис, 2022 17:09
Доброго... З 9 -го березня мобілізований. Подавав рапорт на отримання оздоровчих два рази... До цього часу не отримав... Хто мобілізувався в цей період уже отримали у травні- червні.???
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orestmelnik418
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Додано: Нед 20 лис, 2022 11:17
Військові оііцери які відрядженні до державних установ, не получали а ні копійки з березня місяця.
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sergiinagolyuk07
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Додано: Нед 20 лис, 2022 14:46
Чому ті хлопці які живуть у окопах і бліндажах отримують таку саму зарплату як і ті що сидять у військоматах біля своєї сім'ї, та у теплі.
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grigoryboy4uk
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Додано: Нед 20 лис, 2022 15:27
Ті військовослужбовці, які беруть безпосередню участь бойових діях (сидять в окопах і бліндажах), отримують грошове забезпечення втричі більше від інших військовослужбовців, не однаково
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varoma71_3
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Додано: Нед 20 лис, 2022 18:37
orestmelnik418 написав:Доброго... З 9 -го березня мобілізований. Подавав рапорт на отримання оздоровчих два рази... До цього часу не отримав... Хто мобілізувався в цей період уже отримали у травні- червні.???
У нас в батальоне все, кто призывался в марте-апреле, получили оздоровительные в мае-августе.
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freeze
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:28
Доброго дня! Таке питання ДКВС до якої категорії відносяться?
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petrynik2012
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Додано: Вів 22 лис, 2022 03:38
Хватить платить військовим по 40 50 тисяч які сидять в казармах косять траву ,обще немають діла до війни ,тер оборона також получают бешані гроші для чого ,люди всі вшоці,на передок луче обезпечте людей всим необхідним ,а також пожарніки тоже получають ніхрена нероблять,щоце за фокуси ,платить треба там де ідуть запеклі бой ,ми туди відправляемо кожну копійку,Тим хто сидит втилу 6500зарплата повина у військовихбути
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slavapolakovski
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Додано: Вів 22 лис, 2022 08:35
Куча ников сообщением по 1 штуке. Что это за флешмоб?
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Investor_K
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