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Україна консультується з партнерами щодо нової моделі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 лис, 2022 21:36
Пропонуємо до обговорення:
Україна спільно з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами проводить консультації на предмет того, яким чином модифікувати податкову систему.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 21:36
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 09:01
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 11:26
Це реквієм по Україні. Ще з сросом порадьтесь для повного знищення країни.
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 12:09
Цікаво яким боком секретар в ОП до податкової реформи в Україні? Ще б якогось двірника спитали чи доярку.
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