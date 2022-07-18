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У США мають намір провести
аудит грошей, спрямованих на...

У США мають намір провести аудит грошей, спрямованих на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:01

У США мають намір провести аудит грошей, спрямованих на...

Пропонуємо до обговорення:
Група членів Палати представників Конгресу США від трампістського крила Республіканської партії внесли законопроект щодо запровадження аудиту допомоги Україні у її протистоянні з росією.

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У США мають намір провести аудит грошей, спрямованих на допомогу Україні
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 13:02

Корупция в Украине громадных размеров - КОНТРОЛЬ точно однозначно нужен!
vsolyanyk
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