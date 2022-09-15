Кожного року зростає стаж, який необхідний для виходу на пенсію за віком.
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Для виходу на пенсію у 2023 році потрібно мати більше стажу, ніж сьогодні: як змінились умови
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Додано: Пон 21 лис, 2022 21:43
Для виходу на пенсію у 2023 році потрібно мати більше...
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Дивися повний текст
Для виходу на пенсію у 2023 році потрібно мати більше стажу, ніж сьогодні: як змінились умови
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