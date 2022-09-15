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Для виходу на пенсію у 2023
році потрібно мати більше...

Для виходу на пенсію у 2023 році потрібно мати більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 21:43

Для виходу на пенсію у 2023 році потрібно мати більше...

Пропонуємо до обговорення:
Кожного року зростає стаж, який необхідний для виходу на пенсію за віком.

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Для виходу на пенсію у 2023 році потрібно мати більше стажу, ніж сьогодні: як змінились умови
R2
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