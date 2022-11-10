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Аналітик розповів, що чекає
на криптовалютний ринок...

Аналітик розповів, що чекає на криптовалютний ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:05

Аналітик розповів, що чекає на криптовалютний ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Виходячи з торгової історії флагманського криптовалютного активу, Bitcoin може бути на порозі серйозного дна.

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Аналітик розповів, що чекає на криптовалютний ринок наприкінці 2022 року
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 01:05

Да весь этот цифровой криптомусор не стоит и доллара
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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