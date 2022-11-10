Виходячи з торгової історії флагманського криптовалютного активу, Bitcoin може бути на порозі серйозного дна.
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Аналітик розповів, що чекає на криптовалютний ринок наприкінці 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 22 лис, 2022 01:05
Аналітик розповів, що чекає на криптовалютний ринок...
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Аналітик розповів, що чекає на криптовалютний ринок наприкінці 2022 року
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