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Рафінація тваринних жирів

Рафінація тваринних жирів
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 08:58

Рафінація тваринних жирів

Шукаю інвестора/партнера для розширення виробнитства тваринних жирів. Необхідний об'єм інвестицій - 50000$. Час окупністі - 3 місяці. Усі питання за телефоном 0983536412.
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