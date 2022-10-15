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Кабмін змінив правила виїзду
однієї з категорій чоловіків

Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 15:04

Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду водіїв транспортних компаній. Тепер їм дозволяється за кордоном 60 днів.

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Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків
R2
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