Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду водіїв транспортних компаній. Тепер їм дозволяється за кордоном 60 днів.
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Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків
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Додано: Вів 22 лис, 2022 15:04
Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків
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Дивися повний текст
Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків
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