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Китайські інженери стверджують, що створили двигун,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 23 лис, 2022 00:59
Пропонуємо до обговорення:
Лю Юньфен, старший інженер Китайської академії наук, і його команда заявили, що їх розробка здатна розігнати літак до швидкості, що в дев’ять разів перевищує швидкість світла.
Дивися повний текст Китайські інженери стверджують, що створили двигун, здатний розвинути швидкість 9 Мах
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