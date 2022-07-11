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Китайські інженери стверджують,
що створили двигун,...

Китайські інженери стверджують, що створили двигун,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 00:59

Китайські інженери стверджують, що створили двигун,...

Пропонуємо до обговорення:
Лю Юньфен, старший інженер Китайської академії наук, і його команда заявили, що їх розробка здатна розігнати літак до швидкості, що в дев’ять разів перевищує швидкість світла.

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Китайські інженери стверджують, що створили двигун, здатний розвинути швидкість 9 Мах
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 01:00

>>в девять раз превышающей скорость света.

У меня все
stopautoham
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 01:03

що в дев’ять разів перевищує швидкість світла? Ейнштейн би здивувався😂😂😂
andriy_radich
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 01:12

"розігнати літак до швидкості, що в дев’ять разів перевищує швидкість світла" - редакция шо вы курите?
rk21rtf
 
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