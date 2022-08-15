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Заборона на торгівлю та
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Заборона на торгівлю та транспортування російської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:10

Заборона на торгівлю та транспортування російської...

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати запровадили заборону на операції, пов’язані із нафтою російського походження, для фізичних і юридичних осіб США, де б вони не знаходились.

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Заборона на торгівлю та транспортування російської нафти: Єрмак розкрив зміст нових санкцій США
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 13:10

Чудово. Ще б інші країни світу такі санкції запровадили
fishman
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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