Міністерство фінансів уже цього тижня представить зміни, які дозволять зменшити кількість заблокованих податкових накладних.
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Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних
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Додано: Сер 23 лис, 2022 15:29
Гетманцев анонсував зміни до правил блокування...
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Дивися повний текст
Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних
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