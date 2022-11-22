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Гетманцев анонсував зміни
до правил блокування...

Гетманцев анонсував зміни до правил блокування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 лис, 2022 15:29

Гетманцев анонсував зміни до правил блокування...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів уже цього тижня представить зміни, які дозволять зменшити кількість заблокованих податкових накладних.

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Гетманцев анонсував зміни до правил блокування податкових накладних
R2
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