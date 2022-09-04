Наслідків для бізнесу за несвоєчасне виконання податкових зобов'язань через відключення електрика не буде.
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Гетманцев повідомив, чи будуть наслідки для бізнесу через несплату податків через відключення світла
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Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:47
Гетманцев повідомив, чи будуть наслідки для бізнесу...
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Гетманцев повідомив, чи будуть наслідки для бізнесу через несплату податків через відключення світла
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