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Гетманцев повідомив, чи
будуть наслідки для бізнесу...

Гетманцев повідомив, чи будуть наслідки для бізнесу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2022 18:47

Гетманцев повідомив, чи будуть наслідки для бізнесу...

Пропонуємо до обговорення:
Наслідків для бізнесу за несвоєчасне виконання податкових зобов'язань через відключення електрика не буде.

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Гетманцев повідомив, чи будуть наслідки для бізнесу через несплату податків через відключення світла
R2
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