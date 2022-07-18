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Кабмін схвалив гумдопомогу
Африці та Азії

Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2022 14:47

Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії

Пропонуємо до обговорення:
Уряд схвалив надання гуманітарної допомоги державам Африки та Азії у вигляді зерна пшениці або кукурудзи загальним обсягом до 125 тисяч метричних тонн.

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Кабмін схвалив гумдопомогу Африці та Азії
R2
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andriymak
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