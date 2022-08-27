RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СБУ ліквідувала канал втечі
ухилянтів до ЄС через...

СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 02:24

СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Дивися повний текст
СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через самопроголошене Придністров’я
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98549
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 02:24

Сумно читати такі новини. Хочуть люди їхати - хай їдуть. Чи хтось думає, що від таких буде багато користі на фронті?
Sergius
 
Повідомлень: 178
З нами з: 08.04.12
Подякував: 510 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українська ІТ-індустрія через вісім місяців війни...
R2 » Сер 02 лис, 2022 08:51
1 235
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лис, 2022 08:51
stasb
Забудовники попередили про подорожчання квартир через...
R2 » Нед 04 вер, 2022 15:48
3 383
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 вер, 2022 10:30
_hunter
Експерти попереджають про крах ринку NFT через...
R2 » П'ят 26 сер, 2022 22:34
2 359
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 сер, 2022 08:32
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.