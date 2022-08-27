Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через самопроголошене Придністров’я
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Додано: Вів 29 лис, 2022 02:24
СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через...
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Дивися повний текст
СБУ ліквідувала канал втечі ухилянтів до ЄС через самопроголошене Придністров’я
Додано: Вів 29 лис, 2022 02:24
Сумно читати такі новини. Хочуть люди їхати - хай їдуть. Чи хтось думає, що від таких буде багато користі на фронті?
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