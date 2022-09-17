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Канада випустила держоблігації
на підтримку України

Канада випустила держоблігації на підтримку України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 18:16

Канада випустила держоблігації на підтримку України

Пропонуємо до обговорення:
Канада випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.

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Канада випустила держоблігації на підтримку України
R2
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