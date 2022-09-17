Канада випустила державні "Облігації суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні.
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Канада випустила держоблігації на підтримку України
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Додано: Вів 29 лис, 2022 18:16
Канада випустила держоблігації на підтримку України
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Дивися повний текст
Канада випустила держоблігації на підтримку України
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