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Українці скоротили споживання
електроенергії: у...

Українці скоротили споживання електроенергії: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:05

Українці скоротили споживання електроенергії: у...

Пропонуємо до обговорення:
Українці скоротили споживання електроенергії на 15%.

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Українці скоротили споживання електроенергії: у Мінрегіоні кажуть, що цього поки замало
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 19:05

Конечно же мало, в идеале, чтобы совсем не потребляли.
antey1969
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