Українці скоротили споживання електроенергії на 15%.
Дивися повний текст
Українці скоротили споживання електроенергії: у Мінрегіоні кажуть, що цього поки замало
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 29 лис, 2022 19:05
Українці скоротили споживання електроенергії: у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці скоротили споживання електроенергії: у Мінрегіоні кажуть, що цього поки замало
|