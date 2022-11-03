RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кількість Bitcoin-мільйонерів
знизилася на 80% за рік

Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:20

Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік

Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітичної компанії Glassnode, ведмежий ринок 2022 року призвів до скорочення на 80% кількості Bitcoin-мільйонерів, які мають на рахунку мінімум 1 млн BTC.

Дивися повний текст
Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98553
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:20

Пирамида лопнула
reshetnikov_app
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Аналітик спрогнозував падіння Bitcoin на 22%
R2 » П'ят 25 лис, 2022 21:12
1 158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лис, 2022 21:12
fishman
Криптовалютний експерт спрогнозував падіння Bitcoin до...
R2 » Чет 10 лис, 2022 16:46
2 270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лис, 2022 17:33
75stasstas75
Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три...
R2 » Чет 03 лис, 2022 07:29
6 535
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лис, 2022 11:30
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.