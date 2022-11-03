За даними аналітичної компанії Glassnode, ведмежий ринок 2022 року призвів до скорочення на 80% кількості Bitcoin-мільйонерів, які мають на рахунку мінімум 1 млн BTC.
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Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік
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Додано: Вів 29 лис, 2022 21:20
Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік
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Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік
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