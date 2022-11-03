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Кількість Bitcoin-мільйонерів
знизилася на 80% за рік

Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:20

Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік

Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітичної компанії Glassnode, ведмежий ринок 2022 року призвів до скорочення на 80% кількості Bitcoin-мільйонерів, які мають на рахунку мінімум 1 млн BTC.

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Кількість Bitcoin-мільйонерів знизилася на 80% за рік
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 лис, 2022 21:20

Пирамида лопнула
reshetnikov_app
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