Академія Мінфіна

Що саме ви навчитесь з цього інтенсиву:
✅ Проаналізуєте найпоширеніші помилки, які допускає більшість під час криз;
✅ Визначите основні параметри, на які слід звертати уваги при оцінці інвестицій;
✅ Навчитесь правильно створювати та диверсифікувати резервний фонд.
✅ Проаналізуєте можливості інвестування в різні активи під час війни, враховуючи дійсні заборони;
✅ Виокремите ті інструменти, в які зараз вигідно інвестувати.
Тож, долучайтесь до інтенсивного курсу та розвивайтесь разом з 🚀
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