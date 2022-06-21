RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Три підстави для перерахунку
пенсій у грудні (інфографіка)

Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:27

Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Дивися повний текст
Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98553
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:27

Издеваются, мляди - нужно валить из этой убогой "независимой" страны, чем дальше, тем лучше - пока с голоду/холоду не передохли.
sashamaestro1977
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 10.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 22:11

Re: Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографік

sashamaestro1977 написав:Издеваются, мляди - нужно валить из этой убогой "независимой" страны, чем дальше, тем лучше - пока с голоду/холоду не передохли.
Так і вали, хто ж тобі заважає
Boundless
 
Повідомлень: 2011
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що потрібно для виїзду на автомобілі за кордон: інфографіка
R2 » П'ят 19 сер, 2022 15:41
3 453
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 сер, 2022 10:52
Ірина_
Робота і зарплата в Києві (інфографіка)
R2 » Вів 05 лип, 2022 06:15
1 381
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 06:15
natasaaskerova7
Динаміка цін на вторинному ринку житла (інфографіка)
R2 » Вів 21 чер, 2022 18:16
1 360
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 чер, 2022 18:06
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (272)
01.12.2022 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.