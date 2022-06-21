Про це нагадує Пенсійний фонд України.
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Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографіка)
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Додано: Чет 01 гру, 2022 21:27
Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографіка)
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Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографіка)
Додано: Чет 01 гру, 2022 21:27
Издеваются, мляди - нужно валить из этой убогой "независимой" страны, чем дальше, тем лучше - пока с голоду/холоду не передохли.
Додано: Чет 01 гру, 2022 22:11
Re: Три підстави для перерахунку пенсій у грудні (інфографік
Так і вали, хто ж тобі заважає
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